Владимир Падалко: В 2023 году Россия возглавила рейтинг стран-поставщиков товаров в Азербайджан

Поставки российской продукции в Азербайджан за 2022-2023 годы выросли на 15,6% – до 3,1 млрд долларов США.

Поставки российской продукции в Азербайджан за 2022-2023 годы выросли на 15,6% – до 3,1 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко в ходе проходящего в Минеральных Водах XII российско-азербайджанского межрегионального форума.

"В результате на долю российских товаров пришлось более 18% от общего импорта республики. Структуру российского экспорта в Азербайджан формируют в основном зерновые, изделия из древесины, черных металлов, продукты питания, бумага и картон, а также оборудование и автотехника, топливо и нефтепродукты", - сказал он.

По словам В.Падалко, лидерами экспортных поставок в республику в 2023 году стали предприятия Москвы, Ставропольского края, Московской и Нижегородской областей.

Вице-президент ТПП подчеркнул, что Россия является основным импортером ненефтяной (в т.ч. плодоовощной) продукции из Азербайджана: на РФ приходится 33% данного вида экспорта.

"В 2023 году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9,8% по сравнению с прошлым годом и составил 3,3 млрд долларов США. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Ввиду того, что перед экономикой Азербайджана стоит задача по увеличению ненефтяного производства и экспорта, а Россия – основной рынок сбыта несырьевых товаров, ожидается, что торговый оборот стран, в частности экспорт азербайджанских товаров в Россию, продолжит расти", - отметил В.Падалко, заметив, что в прошлом году Россия возглавила рейтинг стран-поставщиков товаров в Азербайджан.

Кроме того, по его словам, в течение последних двух лет приняты два важных документа, которые повлияли на развитие бизнеса между двумя странами. Это Декларация о союзническом взаимодействии и дорожная карта, отметил он.

"Сейчас перед нами стоят новые задачи - это развитие сотрудничества в агропромышленном комплексе, в сфере промышленности в целом и в области высоких технологий в частности", - сказал В.Падалко.