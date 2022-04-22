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Владеющая Zewa, Libresse и Libero компания уходит с рынка России

Владеющая Zewa, Libresse и Libero компания уходит с рынка России Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с российского рынка.
Бизнес
22 апреля 2022 г. 12:21
Владеющая Zewa, Libresse и Libero компания уходит с рынка России

Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с российского рынка.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом говорится в отчете компании.

"Условия ведения бизнеса в России для Essity ухудшились. Активы компании в России обесценились примерно на 1,4 млрд шведских крон (около 150 млн долларов). Кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка", — сообщила компания.

Essity уточнила, что в прошлом году ее чистый объем продаж в РФ составил около 2,8 млрд шведских крон (около 290 млн долларов), что соответствует 2% от общего объема консолидированных чистых продаж за 2021 год.

Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

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