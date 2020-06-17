​Владельцы теплиц просят льготы из-за долгов за газ

При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики состоялась онлайн-встреча с владельцами тепличных хозяйств.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Во встрече приняли участие представители KOBİA, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ПО "Азеригаз", ЗАО SOCAR Petroleum, ОАО "Азеришыг", Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства, тарифно-ценового отдела Министерства экономики и около 50 владельцев тепличных хозяйств.

Стороны обсудили проблемы продажи и экспорта продукции в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), цены на природный газ, подаваемый в теплицы, предоставление льгот в связи с задолженностями за газ, подключение к электросети и прочие вопросы.