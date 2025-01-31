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Владанка Андреева: Подписание нового Рамочного документа с Азербайджаном ожидается в сентябре

Владанка Андреева: Подписание нового Рамочного документа с Азербайджаном ожидается в сентябре Работа над новым Рамочным документом между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы будет завершена к июню текущего года, а подписание документа планируется в сентябре.
Бизнес
31 января 2025 г. 17:28
Владанка Андреева: Подписание нового Рамочного документа с Азербайджаном ожидается в сентябре

Работа над новым Рамочным документом между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы будет завершена к июню текущего года, а подписание документа планируется в сентябре.

Как сообщает Report, об этом заявила постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии, посвященном новому Рамочному документу.

По ее словам, направления, изложенные в данном документе, основаны на приоритетах повестки дня "Азербайджан 2030", программы "Великого возвращение" и инициативах сотрудничества в рамках председательства COP29.

"Следующим этапом является достижение конкретных результатов по данным направлениям в течение ближайших пяти лет", - подчеркнула Андреева.

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Версия на английском языке UN: New framework document with Azerbaijan expected to be signed in September
Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: "Azərbaycanla yeni Çərçivə Sənədinin imzalanması sentyabrda gözlənilir"

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