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Владанка Андреева: COP29 станет ключевой платформой для повестки устойчивого развития до 2030 года

Владанка Андреева: COP29 станет ключевой платформой для повестки устойчивого развития до 2030 года Конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, станет ключевым событием не только для климатической повестки, но и для реализации Целей устойчивого развития до 2030 года.
Бизнес
6 ноября 2024 г. 11:45
Владанка Андреева: COP29 станет ключевой платформой для повестки устойчивого развития до 2030 года

Конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, станет ключевым событием не только для климатической повестки, но и для реализации Целей устойчивого развития до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции в Баку, посвященной "Презентации единой платформы и национального стандарта по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) для устойчивого развития Азербайджана".

По словам Андреевой, стандарты ESG могут помочь компаниям снизить выбросы углерода. Она отметила, что эти стандарты также позволяют инвестировать в устойчивые цепочки поставок, продвигать социальное и гендерное равенство и поддерживать решение вопросов прозрачности.

"Поэтому конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, имеет большое значение. Это мероприятие станет ключевой платформой не только для климатической повестки, но и для повестки устойчивого развития до 2030 года. Предстоящие несколько лет важны с точки зрения принятия смелых шагов в области климата. Мы должны максимально использовать эту возможность", - сказала она.

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Версия на английском языке Vladanka Andreeva: COP29 to be key platform for sustainable dev't till 2030
Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: "COP29 2030-cu ilə qədər dayanıqlı inkişaf gündəliyi üçün əsas platforma olacaq"

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