Владанка Андреева: COP29 станет ключевой платформой для повестки устойчивого развития до 2030 года

Конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, станет ключевым событием не только для климатической повестки, но и для реализации Целей устойчивого развития до 2030 года.

Конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, станет ключевым событием не только для климатической повестки, но и для реализации Целей устойчивого развития до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции в Баку, посвященной "Презентации единой платформы и национального стандарта по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) для устойчивого развития Азербайджана".

По словам Андреевой, стандарты ESG могут помочь компаниям снизить выбросы углерода. Она отметила, что эти стандарты также позволяют инвестировать в устойчивые цепочки поставок, продвигать социальное и гендерное равенство и поддерживать решение вопросов прозрачности.

"Поэтому конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, имеет большое значение. Это мероприятие станет ключевой платформой не только для климатической повестки, но и для повестки устойчивого развития до 2030 года. Предстоящие несколько лет важны с точки зрения принятия смелых шагов в области климата. Мы должны максимально использовать эту возможность", - сказала она.