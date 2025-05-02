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Визит посольства США в "Baku Steel Company": новые горизонты после API-сертификации

Визит посольства США в "Baku Steel Company": новые горизонты после API-сертификации В марте и апреле 2025 года делегация посольства США в Азербайджане, состоящая из сотрудников, отвечающих за торгово-экономическое сотрудничество, совершила серию деловых визитов на производственные объекты ЗАО "Baku Steel Company" (далее – BSC).
Бизнес
2 мая 2025 г. 17:22
Визит посольства США в Baku Steel Company: новые горизонты после API-сертификации

В марте и апреле 2025 года делегация посольства США в Азербайджане, состоящая из сотрудников, отвечающих за торгово-экономическое сотрудничество, совершила серию деловых визитов на производственные объекты ЗАО "Baku Steel Company" (далее – BSC).

Программа визита охватила сталелитейный завод в Баку, а также трубопрокатный (Azerboru) и ферросплавный (AzFerAl) производственные участки в городе Сумгаит.

Целью визита было детальное ознакомление с производственными мощностями компании, используемым сырьём, технологическими процессами и выпускаемой продукцией. В рамках встречи стороны также обсудили перспективы экспорта продукции BSC в Соединённые Штаты Америки.

Особое внимание стороны уделили соответствию международным стандартам качества. BSC недавно успешно прошла аудит, проведённый Американским нефтяным институтом (API), по результатам которого компания получила сертификат API Spec Q1 — один из самых авторитетных стандартов в сфере менеджмента качества для производителей нефтегазового оборудования. Кроме того, компании было предоставлено право использовать монограммы API 5CT и API 5L, подтверждающие высокое качество и соответствие продукции требованиям безопасности и надёжности, принятым на рынке США.

Коммерческий директор BSC Вусал Рузманов прокомментировал итоги визита: "Продукция, выпускаемая на участках Azerboru и AzFerAl, отличается высокой конкурентоспособностью на зарубежных рынках. Присвоение API-монограмм открыло для нас новые возможности выхода на рынок США. Учитывая благоприятные таможенные условия, мы планируем значительно активизировать экспорт в этом направлении".

Свою официальную позицию выразило и посольство США в Азербайджане, опубликовав следующее заявление: "Экономическая команда посольства США в Баку посетила трубопрокатное предприятие Baku Steel Company в Сумгайыте, где производятся и экспортируются в США бесшовные трубы для использования в нашей нефтегазовой отрасли. Делегация также осмотрела ферросплавный завод, поставляющий материалы американским производителям стали. Соединённые Штаты с нетерпением ожидают расширения сотрудничества с Азербайджаном для стимулирования экономического роста и взаимного процветания".

О компании

Baku Steel Company — крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, осуществляющее полный производственный цикл. Компания выпускает арматуру, катанку, квадратные и круглые заготовки, а также бесшовные трубы. В составе компании действует ферросплавный завод, производящий ферросилиций с различным содержанием кремния (FeSi65%, FeSi70%, FeSi75%) и различными фракциями (10–50 мм, 10–100 мм и др.). Продукция BSC востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом — поставки осуществляются в более чем 20 стран Европы, Африки, Азии и Америки.

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Версия на английском языке U.S. Embassy Visit to Baku Steel Company: new horizons after API certification
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi "Baku Steel Company"də: API sertifikatından sonra yeni üfüqlər

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