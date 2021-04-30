Visa поддержит развитие женского предпринимательства в Азербайджане

Visa, мировой лидер в области цифровых платежей и инновационных платежных решений, объявляет о старте глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Азербайджане.
Как передает Report со ссылкой на сообщение Visa, проект создан, чтобы поддержать женщин, которые управляют собственным бизнесом, или только планируют его начать. Партнерами инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Азербайджане выступили платформа для развития и мотивации женщин WoWoman и журнал Nargis Magazine Azerbaijan.
Инициатива, стартовавшая в 2019 году в США, сегодня запущена в ряде стран, включая Украину, Беларусь, Грузию, Сербию и страны Центральной Азии, подтверждает непрерывное стремление Visa помогать микро- и малому бизнесу и, в частности, женщинам-предпринимательницам.
В рамках глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Азербайджане, компания Visa провела исследование среди женщин-предпринимательниц и владелиц малого и микробизнеса. В ходе исследования оценивались основные направления деятельности, мотивационные цели, трудности при открытии бизнеса, а также влияние COVID-19 на деловую активность. Согласно данным исследования, 50% опрошенных женщин открыли свое дело для обретения финансовой независимости. Самыми популярными отраслями стали услуги (фитнес-центры, салоны красоты, ремонт одежды, образовательные центры). При этом каждая вторая женщина-предпринимательница сталкивается с трудностями привлечения инвестиций, а в результате пандемии COVID-19 45% респондентов были вынуждены частично или полностью закрыть офлайн-точки. Для расширения и продолжения своего дела 87% женщин заинтересованы в семинарах по бизнес-тематике.
«Сегодня существует большой запрос со стороны женщин на развитие собственного бизнеса. Малый и средний бизнес – один из тех секторов экономики, который в значительной степени пострадал от пандемии. Именно поэтому мы видим свою роль в том, чтобы помочь предпринимателям в этот непростой период адаптироваться к новым условиям, во-первых, за счет диджитализации, и, во-вторых, помогая экспертными знаниями и опытом. Мы надеемся, что компания She’s Next Empowered by Visa станет отличной площадкой для приобретения необходимых знаний, навыков и обмена опытом для развития своего дела и будет способствовать дальнейшему развития женского предпринимательства», - прокомментировала запуск программы Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.
В рамках инициативы Visa совместно с WoWomen и Nargis Magazine Azerbaijan запускают бесплатную образовательную онлайн-программу для женщин в бизнесе – тех, кто уже развивает свой бизнес или только планирует начать свое дело. Программа состоит из восьми вебинаров с ведущими женщинами-предпринимателями, коучами, экспертами и мотивирующими спикерами. Темы семинаров основаны на проведенном компанией Visa исследовании женского предпринимательства в Азербайджане.
Вебинары будут проводиться на платформе Zoom, доступ к ним будет открыт после прохождения регистрации по
План вебинаров:
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Как преодолеть страх на старте бизнеса
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24.04
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Фандрайзинг: где взять деньги для открытия своего дела
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01.05
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Правила переговоров и ключ к уверенности в себе
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08.05
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Как развивать бизнес в онлайне
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15.05
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Диджитал-маркетинг и социальные сети
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22.05
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Легальная часть ведение бизнеса
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29.05
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Как действовать во время кризиса
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05.06
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Эмоциональный интеллект как ключ к успеху в управлении командой
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12.06
Помимо глобального исследования и обучающих вебинаров, Visa в партнерстве с Nargis Magazine Azerbaijan, запускает серию историй об успешных женщинах из Азербайджана. Амбассадоры She’s Next расскажут свои истории создания бизнеса, вдохновляя читателей опытом, видением будущего и умением преодолевать трудности на начальном этапе предпринимательской деятельности.