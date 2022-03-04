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Visa отменяет транзакционные комиссии в Украине

Visa отменяет транзакционные комиссии в Украине Платежная система Visa отменяет внутренние транзакционные комиссии в Украине и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года.
Бизнес
4 марта 2022 г. 19:17
Visa отменяет транзакционные комиссии в Украине

Платежная система Visa отменяет внутренние транзакционные комиссии в Украине и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на UNIAN, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы разделяем усилия правительства Украины по обеспечению стабильности и безопасности платежной инфраструктуры и использования цифровых платежей, и поддерживая это, Visa отменит внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года", - говорится в официальном заявлении компании.

Кроме того, Visa временно отменит внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей на благотворительные цели до 31 мая 2022 года.

"Эти меры направлены на поддержку наших клиентов торгово-сервисных предприятий, а также на обеспечение функционирования электронных платежей в это сложное время", - говорят в Visa.

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Версия на азербайджанском языке “Visa” Ukraynada əməliyyat komissiyalarını ləğv edir

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