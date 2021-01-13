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Visa отказалась от покупки Plaid

Visa отказалась от покупки Plaid Вместо этого Plaid станет инвестором Visa и продолжит работать с платежным гигантом в качестве партнера
Бизнес
13 января 2021 г. 15:37
Visa отказалась от покупки Plaid

Платежная система Visa и финтех-стартап Plaid выпустили совместное заявление, в котором говорится, что компании отказываются от слияния.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", причиной такого решения стали претензии Минюста США, который посчитал, что сделка навредит свободной конкуренции на рынке.

Visa объявила о покупке Plaid в январе 2020 года. Сумма сделки составила 5,3 млрд долларов США. Этот стартап выпускает программное обеспечение, позволяющее пользователям «безопасно связать свои банковские счета с мобильными приложениями», которые помогают управлять финансами.

Однако в ноябре прошлого года Минюст США подал иск в федеральный суд Северного округа Калифорнии с требованием остановить сделку. По мнению властей, покупая Plaid, Visa пыталась устранить конкурента на рынке электронных платежей. Причем в качестве аргумента Минюст использовал слова руководства самой Visa, которое оценивало потенциальные потери в 500 млн долларов США к 2024 году, если Plaid купит кто-то из конкурентов.

В итоге, не сумев получить одобрения регуляторов в течение года после объявления о сделке, руководство Visa решило отказаться от покупки. Вместо этого Plaid станет инвестором Visa и продолжит работать с платежным гигантом в качестве партнера.

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