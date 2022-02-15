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Virgin Galactic начинает продажу билетов на суборбитальные полеты

Virgin Galactic начинает продажу билетов на суборбитальные полеты Американская компания Virgin Galactic начинает продажу билетов на суборбитальные полеты с 16 февраля.
Бизнес
15 февраля 2022 г. 21:16
Virgin Galactic начинает продажу билетов на суборбитальные полеты

Американская компания Virgin Galactic начинает продажу билетов на суборбитальные полеты с 16 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Virgin Galactic сообщила сегодня, что начнет продажу билетов для широкой общественности с 16 февраля, предоставив возможность приобрести бронь на один из первых полетов", - говорится в сообщении. В компании ожидают, что к началу полетов в этом году билеты приобретут порядка 1 тыс человек. Стоимость билета составляет 450 тыс долларов США - 150 тыс долларов США будущий космический путешественник должен заплатить сразу в качестве депозита, остальную сумму необходимо будет внести перед полетом.

Ранее сообщалось, что заявки на суборбитальный тур подали порядка 700 человек, среди желающих совершить полет назывались такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

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