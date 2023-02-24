Индия изучит потенциал развития бизнеса с Азербайджаном

Индия изучит бизнес-потенциал в сфере торговли продуктами химической промышленности с Азербайджаном

Индия изучит бизнес-потенциал в сфере торговли продуктами химической промышленности с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах Индии в Азербайджане Винай Кумар заявил на мероприятии, посвященном изучению возможностей торговли между Индией и Азербайджаном в области агрохимикатов, пестицидов, красителей, неорганической химии.

По словам В. Кумара, состоявшаяся сегодня деловая встреча будет способствовать развитию двусторонних отношений в будущем: "Химическая промышленность Индии достаточно велика и способна экспортировать большой объем продукции. Доля химической промышленности в ВВП Индии составляет 6,7%",- подчеркнул временный поверенный.

Он отметил, что в 2022 году торговый оборот между Азербайджаном и Индией составил 1,8 млрд долларов США: "Это более чем в 2,5 раза больше, чем в 2021 году".