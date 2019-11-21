Выход 43% азербайджанских предпринимателей к финансовым ресурсам ограничен, что мешает их деятельности.

Как сообщает Report, это следует из данных опроса среди деловых людей, организованном Конфедерацией предпринимателей Азербайджана (ASK).

На нехватку сырья жаловались 14% респондентов, кадров - 8%, недочеты законодательства - 4%. Еще 31% не смогли точно сказать, что мешает их деятельности.

Роста доходов ожидают 59% предпринимателей в течение ближайшего года, 11% настроены скептически, 18% допускают небольшую вероятность, 2% не ожидают роста доходов, 10% выразили неопределенность по данному вопросу.