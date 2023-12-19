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Вице-президент Турции назвал объем взаимных инвестиций с Азербайджаном

Вице-президент Турции назвал объем взаимных инвестиций с Азербайджаном Объем инвестиций Турции в Азербайджан достиг 12 миллиардов долларов США, а объем инвестиций азербайджанских компаний в Турцию превысил 19,5 млрд долларов.
Бизнес
19 декабря 2023 г. 22:08
Вице-президент Турции назвал объем взаимных инвестиций с Азербайджаном

Объем инвестиций Турции в Азербайджан достиг 12 миллиардов долларов США, а объем инвестиций азербайджанских компаний в Турцию превысил 19,5 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на мероприятии с участием бизнесменов двух стран.

Он отметил, что ожидает еще больший рост этих показателей.

"Президенты Азербайджана и Турции поставили перед нами задачу увеличить объем торговли между странами до 15 миллиардов долларов США. С каждым годом мы еще больше приближаемся к этой цели. В данном контексте мы считаем очень важным подписанное между странами Преференциальное торговое соглашение. Этот документ носит ключевую значимость для расширения экономических связей между странами", - добавил Джевдет Йылмаз.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin qarşılıqlı investisiya qoyuluşları açıqlanıb

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