Вице-президент Турции назвал объем взаимных инвестиций с Азербайджаном

Объем инвестиций Турции в Азербайджан достиг 12 миллиардов долларов США, а объем инвестиций азербайджанских компаний в Турцию превысил 19,5 млрд долларов.

Объем инвестиций Турции в Азербайджан достиг 12 миллиардов долларов США, а объем инвестиций азербайджанских компаний в Турцию превысил 19,5 млрд долларов.

Как сообщает Report , об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на мероприятии с участием бизнесменов двух стран.

Он отметил, что ожидает еще больший рост этих показателей.

"Президенты Азербайджана и Турции поставили перед нами задачу увеличить объем торговли между странами до 15 миллиардов долларов США. С каждым годом мы еще больше приближаемся к этой цели. В данном контексте мы считаем очень важным подписанное между странами Преференциальное торговое соглашение. Этот документ носит ключевую значимость для расширения экономических связей между странами", - добавил Джевдет Йылмаз.