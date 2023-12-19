Вице-президент Турции: Мы хотим, чтобы в Азербайджан приезжало больше наших бизнесменов

Между Турцией и Азербайджаном налажены тесные связи. Мы хотим, чтобы в Азербайджан приезжало больше наших бизнесменов.

Между Турцией и Азербайджаном налажены тесные связи. Мы хотим, чтобы в Азербайджан приезжало больше наших бизнесменов.

Как сообщает Report , об этом заявил турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз на мероприятии в Баку.

Он подчеркнул, что одним из очевидных примеров глубины двухсторонних отношений является частые визиты официальных лиц двух стран, в том числе на высшем уровне.

"За последний месяц президенты Азербайджана и Турции встречались три раза. Завтра наш министр торговли посетит Азербайджан. Отношения между нашими странами являются примером для других государств, в том числе в политической плоскости. Мы хотим, чтобы эти отношения, которые развиваются под девизом "Одна нация, два государства", проявляли себя и в экономической сфере, вместе с бизнесменами мы пойдем еще дальше", - сказал Джевдет Йылмаз.

По его словам, развитие турецко-азербайджанских отношений вносит вклад в процветание всего Кавказа.

"Мы вместе работаем над тем, чтобы связи, основанные на дружественных отношениях, приняли многостороннюю форму, включая другие братские страны", - подытожил он.