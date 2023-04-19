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Вице-президент ТПП: Свыше 70 российских субъектов развивают сотрудничество с Азербайджаном

Вице-президент ТПП: Свыше 70 российских субъектов развивают сотрудничество с Азербайджаном Свыше 70 российских субъектов развивают сотрудничество с Азербайджаном, и активное участие в этом принимают региональные торгово-промышленные палаты, которые организуют взаимные бизнес-миссии.
Бизнес
19 апреля 2023 г. 16:11
Вице-президент ТПП: Свыше 70 российских субъектов развивают сотрудничество с Азербайджаном

Свыше 70 российских субъектов развивают сотрудничество с Азербайджаном, и активное участие в этом принимают региональные торгово-промышленные палаты, которые организуют взаимные бизнес-миссии.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил вице-президент торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.

Он отметил, что на сегодняшний день Россия - один из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана: "В Азербайджане действуют более 900 совместных предприятий с российским участием. Расширяется сотрудничество в рамках энергетического, машиностроительного, промышленного, транспортного и других секторов".

Вице-президент ТПП также отметил важную роль каспийского региона в обеспечении энергетической безопасности. "Нам предстоит сделать все необходимое для поддержания стабильности, безопасности на Каспии на основе добрососедства, доверия, взаимоуважения государств региона и развития их экономических потенциалов", - добавил он.

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