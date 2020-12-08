Фатеев: Торгово-экономические связи Азербайджана и РФ успешно развиваются

При этом текущий год внес свои коррективы - товарооборот между странами за 9 месяцев этого года снизился на 5%

"На протяжении достаточно длительного времени торгово-экономические и гуманитарные связи между Россией и Азербайджаном носят партнерский и взаимовыгодный характер и успешно развиваются. Наш взаимный товарооборот в разные периоды показывал разнонаправленную статистку, но с положительной динамикой". Как передает российское бюро Report, об этом заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев во время выступления на проходящем в Москве бизнес-форуме "Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства".

"Текущий год внес определенные коррективы в состояние экономики. Согласно официальным данным, товарооборот между нашими странами за 9 месяцев этого года снизился на 5%. Абсолютно уверены, что в ближайшей перспективе нам удастся восстановить объемы взаимной торговли и продолжить тренд на ее повышение", - сказал он.

"За последние годы в Азербайджанской Республике побывали делегации предпринимателей из более чем 15 субъектов РФ. Могу отметить созданный в апреле 2016 года под эгидой торгово-промышленной палаты России Российско-азербайджанский деловой совет. Деловой совет сосредоточился на тех направлениях сотрудничества, которые уже были отмечены в соглашении между торгово-экономическими палатами России и Азербайджана, а также были включены такие направления как транспорт, сельское хозяйство, туризм и фармацевтика", - отметил вице-президент.

"Озвученные примеры взаимодействия российского и азербайджанского бизнеса - лишь некоторая часть из всего спектра наших возможностей и успешных проектов. Хотелось бы выразить надежду и уверенность на продолжение взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, предпринимательскими структурами, основанных на принципах взаимности и дружбы", - заключил М.Фатеев.