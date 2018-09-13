Вице-президент Tesla объявил о своем уходе из компании

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Вице-президент по международным финансам и операциям американского автопроизводителя Tesla Джастин Маканир объявил о своем уходе из компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило интернет-издание Business Insider.

"Несколько недель назад я объявил моей команде, что собираюсь уйти из Tesla, так как у меня появился шанс стать финансовым директором другой компании", - приводит издание слова Маканира.

Он также подчеркнул, что любые спекуляции по поводу его ухода являются некорректными. "Я очень уважаю своих коллег и работу, которую они делают, но я просто не могу упустить эту возможность. Любые домыслы по поводу причин моего ухода являются ошибочными", - указал он. Маканир покинет компанию 7 октября.

Неделю назад из Tesla ушли сразу два высокопоставленных сотрудника - начальница отдела кадров Габриэль Толедано и главный бухгалтер Дэйв Мортон.