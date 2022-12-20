Вице-президент конфедерации: Проблема с определением таможенной стоимости не решена

"Вопрос с проблемой определения таможенной стоимости поднимается постоянно, увы, никакого результата это не дает".

"Вопрос с проблемой определения таможенной стоимости поднимается постоянно, увы, никакого результата это не дает".

Как сообщает Report, об этом вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), председатель Конфедерации предпринимателей Нахчыванской АР Вугар Аббасов сказал на проходящих в Баку публичных обсуждениях на тему "Таможенные реформы: вызовы и возможности".

"Мы тоже осознаем риски в этом направлении. Порой на таможне подход, ориентированный на устранение рисков, влияет на деятельность предпринимателей, работающих прозрачно, представляющих документы и цены на товары в надлежащем порядке и приводит к затягиванию оформления и недовольству предпринимателей. В этом вопросе необходим особый подход. Необходимо ставить различия между бизнесменами, вносящими поправки в инвойсовые цены, и работающими прозрачно. В стране уже довольно много предпринимателей, осуществляющих деятельность делительное время", - отметил он.