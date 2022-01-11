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Вице-президент ФРС США уйдет с поста на две недели раньше окончания срока

Вице-президент ФРС США уйдет с поста на две недели раньше окончания срока Вице-президент Федеральной резервной системы (ФРС) США Ричард Кларида объявил о том, что покинет свой пост 14 января, раньше окончания своего срока. Полномочия должны были истечь 31 января.
Бизнес
11 января 2022 г. 15:20
Вице-президент ФРС США уйдет с поста на две недели раньше окончания срока

Вице-президент Федеральной резервной системы (ФРС) США Ричард Кларида объявил о том, что покинет свой пост 14 января, раньше окончания своего срока. Полномочия должны были истечь 31 января.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", Кларида был членом правления ФРС с сентября 2018 года. На его место уже утверждена кандидатура Лейл Брейнард.

Он не прокомментировал свою отставку и не раскрыл ее причин. Однако эксперты говорят, что досрочный уход из ФРС может быть связан с появившейся в СМИ информацией о недобросовестной торговле ценными бумагами со стороны вице-президента. В частности, The New York Times сообщала, что Кларида мог использовать инсайдерскую информацию о готовящихся правительством мерах поддержки экономики, чтобы выгодно продать имеющиеся у него активы в феврале 2020 года. Сам вице-президент ФРС утверждает, что все операции с активами, совершенные 27 февраля (на следующий день после собрания членов ФРС для обсуждения возможных мер поддержки экономики США), были спланированы заранее. Однако, как выяснила газета, среди прочего Кларида продал акции трех фондов 24 февраля, а 27 февраля выкупил их обратно.

Осенью прошлого года из-за аналогичных обвинений подали в отставку президенты федеральных резервных банков Бостона и Далласа Эрик Розенгрен и Роберт Каплан.

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