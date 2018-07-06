Вице-президент французской компании: На сегодняшний день мы экспортируем в Азербайджан 50 локомотивов

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Крупная французская машиностроительная компания Alstom на сегодняшний день экспортирует в Азербайджан 50 локомотивов".

Как передает Report, об этом сказал старший вице-президент компании в регионе Ближнего Востока и Африки Дидье Пфлегер в интервью сайту "Капитал.kz".

"На сегодняшний день мы экспортируем в Азербайджан 50 локомотивов (10 пассажирских и 40 грузовых). По рыночным меркам это средний контракт. Надо понимать, что пока мы только развиваем данное направление и, думаю, в будущем получим более крупные контракты. Как раз сейчас мы ведем работу в этом направлении, в ближайшие год-два будем задействованы в тендерных процедурах по всему региону", - добавил он.