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Вице-президент Anglo Asian Mining увеличил свою долю в компании

Вице-президент Anglo Asian Mining увеличил свою долю в компании Вице-президент Anglo Asian Mining plc, британского производителя золота, меди и серебра, действующего в Азербайджане, Стивен Вестед приобрел 51 002 обыкновенные акции компании.
Бизнес
3 октября 2023 г. 15:52
Вице-президент Anglo Asian Mining увеличил свою долю в компании

Вице-президент Anglo Asian Mining plc, британского производителя золота, меди и серебра, действующего в Азербайджане, Стивен Вестхед приобрел 51 002 обыкновенные акции компании.

Как сообщает Report, стоимость каждой акции составила 1 пенс или 0,55875 фунтов стерлингов.

По итогам сделки Весхтед владеет 286 002 обыкновенными акциями. Это эквивалентно примерно 0,25% акций, выпущенных компанией.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота (на месторождении "Гедабек") началась в 2009 году.

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Версия на английском языке Vice president of Anglo Asian Mining plc increases his share in company
Версия на азербайджанском языке “Anglo Asian Mining”in vitse-prezidenti şirkətdə payını artırıb

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