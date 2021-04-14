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Вице-премьер: Украинские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха

Вице-премьер: Украинские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха Главная задача - повышение количественных показателей торгово-экономического сотрудничества и качества услуг для бизнес-среды в обеих странах
Бизнес
14 апреля 2021 г. 11:37
Вице-премьер: Украинские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха
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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Украины, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Алексеем Резниковым.

Об этом Report сообщили в посольстве Украины в Баку.

Отмечено, что стратегическое партнерство между Украиной и Азербайджаном определяет весь спектр сотрудничества в экономической сфере: "Обмен опытом по реинтеграции и экономическому развитию деокуппированных территорий является весомой предпосылкой для создания дополнительных возможностей для углубления всех направлений двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

Государственные организации и частные компании Украины готовы к участию в реализации целевых проектов по восстановлению инфраструктуры освобожденных регионов Азербайджана. Применение всех форм бизнес-деятельности нацелено на создание совместных предприятий и производственной кооперации во всех стратегически важных отраслях экономики Украины и Азербайджана".

Отмечено, что взаимодействие на межправительственном уровне создает надежную основу для развития внешнеторговых операций, инвестиционной деятельности, реализации функциональных и отраслевых проектов: "Главная задача - повышение количественных показателей торгово-экономического сотрудничества и качества услуг для бизнес-среды в обеих странах.

Создание дополнительных механизмов делового сотрудничества внешнеэкономической деятельности между Украиной и Азербайджаном приобретает масштабные измерения в аспектах деятельности торговых домов, бизнес ассоциаций и деловых форумов. Межрегиональное партнерство направлено на активизацию всего спектра торгово-экономического сотрудничества и укрепления дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном.

Отметим, что делегация во главе с Алексеем Резниковым находится с визитом в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Ukrayna şirkətləri Qarabağın bərpasında iştirak etməyə hazırdır"

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