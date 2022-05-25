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Севиндж Гасанова: Экономика после пандемии выросла больше, чем ожидалось 

Севиндж Гасанова: Экономика после пандемии выросла больше, чем ожидалось  Экономика Азербайджана не только восстановилась после пандемии коронавируса (COVID-19), но даже выросла больше, чем ожидалось.
Бизнес
25 мая 2022 г. 12:19
Севиндж Гасанова: Экономика после пандемии выросла больше, чем ожидалось 

Экономика Азербайджана не только восстановилась после пандемии коронавируса (COVID-19), но даже выросла больше, чем ожидалось.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта “Об исполнении государственного бюджета на 2021 год”.

Кроме того, по ее словам, после победы в 44-дневной Отечественной войне страна вступила в новый этап, в экономике Азербайджана появились новые возможности.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "İqtisadiyyat pandemiyadan sonra gözləniləndən çox artıb"

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