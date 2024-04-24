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Башкортостан рассчитывает на развитие торговых операций с Азербайджаном

Башкортостан рассчитывает на развитие торговых операций с Азербайджаном Республика Башкортостан (Россия) рассчитывает на развитие торговых операций с Азербайджаном.
Бизнес
24 апреля 2024 г. 10:57
Башкортостан рассчитывает на развитие торговых операций с Азербайджаном

Республика Башкортостан (Россия) рассчитывает на развитие торговых операций с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на бизнес-форуме Азербайджан-Башкортостан.

"Мы приехали сюда с надеждой на долгосрочное сотрудничество, чтобы бизнес-круги Башкортостана и Азербайджана нашли друг друга. Это улица с двухсторонним движением. Мы готовы экспортировать башкирскую продукцию в Азербайджан и организовать импорт в Башкортостан товаров, не производимых в нашей Республике", - сказал Фазрахманов.

Он добавил, что географическое положение Башкортостана позволяет расширить географию поставок продукции из Азербайджана в близлежащие регионы (Челны, Петербург, Ижевск и др.).

Фазрахманов также заявил, что Башкортостан имеет хороший опыт по производству молока и продуктов его переработки, сухого молока, водоплавающих птиц, говядины, меда.

"Кроме того, Башкортостан занимает 4-ое место в России по инвестиционной привлекательности и обладает всеми условиями для комфортного ведения бизнеса. Азербайджан дружественная нам страна, отношения с которой развиваются еще со времен Советского Союза. Поэтому мы рассчитываем на расширение сотрудничества",- сказал он.

Торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов в свою очередь заявил, что делегация Башкортостана прибыла в Азербайджан с целью расширения сотрудничества.

"Делегация прибыла с хорошими предложениями по поставкам продукции неэнергетического характера и в надежде найти здесь партнеров", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Başqırdıstan Azərbaycanla ticarət əməliyyatlarının inkişafına ümid bəsləyir"
Версия на английском языке Russia’s Bashkortostan hopes to develop trade operations with Azerbaijan

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