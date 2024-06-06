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Вице-премьер Азербайджана: Имеются резервы для роста товарооборота с Беларусью

Вице-премьер Азербайджана: Имеются резервы для роста товарооборота с Беларусью Завтра в Минске планируется провести белорусско-азербайджанский бизнес-форум, который станет важной площадкой для ознакомления деловых кругов с инвестиционными и экспортными возможностями Азербайджана и Беларуси.
Бизнес
6 июня 2024 г. 13:45
Вице-премьер Азербайджана: Имеются резервы для роста товарооборота с Беларусью

Завтра в Минске планируется провести белорусско-азербайджанский бизнес-форум, который станет важной площадкой для ознакомления деловых кругов с инвестиционными и экспортными возможностями Азербайджана и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов в ходе заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске.

"Мы с Игорем Викторовичем (Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси - ред.) в ходе встречи в узком формате обстоятельно прошлись по вопросам повестки дня. Условились нарастить совместные усилия по реализации поручений глав государств", - сказал Ахмедов.

Он подчеркнул, что активный политический диалог между президентами двух стран обеспечивает устойчивую динамику по всему спектру взаимовыгодного сотрудничества.

По его словам, с учетом недавних поручений глав государств обновлена и доработана дорожная карта по развитию сотрудничества двух стран.

Ахмедов сказал, что имеются резервы для роста товарооборота между Беларусью и Азербайджаном. Главами двух стран дано поручение по дальнейшему расширению номенклатуры и увеличению объемов взаимных поставок товаров. Еще одним важным направлением является развитие инвестиционного сотрудничества.

Он отметил, что особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Действует комплексная программа сотрудничества в этой сфере до 2025 года.

"В планах продлить эту программу. Видим хорошие перспективы для расширения номенклатуры и увеличения объемов взаимных поставок продукции АПК, есть хорошие резервы, мы будем пользоваться этими возможностями", - подчеркнул вице-премьер.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əhmədov: "Belarusla ticarət dövriyyəsini artırmaq üçün ehtiyatlar var"

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