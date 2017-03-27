Вице-премьер-министр Украины: SOCAR - надежный партнер для сотрудничества

Киев. 27 марта. REPORT.AZ/ "У Украины есть большие перспективы сотрудничества с Азербайджаном". Об этом украинскому бюро Report заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"В том числе, мы ищем разные пути диверсификации природного, сжиженного газа для обеспечения энергетической безопасности нашего государства. Мы сегодня имеем пример сотрудничества с Азербайджаном по горюче-смазочным материалам, поставке нефти, ее переработке и реализации на территории Украины. Я думаю, у нас достаточный уровень развития инфраструктуры, который может обеспечивать транспортировку нефти и газа. Мы будем рассматривать возможность постройки новых терминалов для того, чтобы горючее из Азербайджана потреблялось в Украине, ведь на это есть опыт", - заявил Владимир Кистион.

По словам вице-премьер-министра Украины, SOCAR является надежным партнером для сотрудничества и осуществления договоренностей, которые могут быть достигнуты между правительствами Украины и Азербайджана.

"Относительно создания Торгового дома Азербайджана в Украине – думаю, для этого нет никаких преград. Я уверен, что создание такой структуры – шаг вперед в украино-азербайджанских отношениях. Это улучшит условия для того, чтобы азербайджанские инвесторы заходили на рынок Украины и продвигали свои товары и услуги", - резюмировал Владимир Кистион.