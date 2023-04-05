Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана

Для участия в торгово-экономической миссии казахстанских товаропроизводителей в Баку прибыл вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. В интервью Report он рассказал о перспективах экономического сотрудничества Азербайджана и Казахстан

Для участия в торгово-экономической миссии казахстанских товаропроизводителей в Баку прибыл вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. В интервью Report он рассказал о перспективах экономического сотрудничества Азербайджана и Казахстана, а также о потенциале Среднего коридора.

Представляем вниманию читателей данное интервью:

- В 2021 году вы принимали участие на церемонии открытия Торгового дома Азербайджана в Казахстане. Позволило ли это увеличить товарооборот между нашими странами? Сколько предприятий с азербайджанским капиталом в Казахстане в настоящее время, и растет ли их число?

- Азербайджан и Казахстан - важные торговые партнеры. Мы не конкурируем по большому спектру вопросов, а взаимодополняем друг друга. При этом объем товарооборота не очень велик, он не соответствует нашему потенциалу. Я участвовал на открытии торгового дома Азербайджана в Казахстане. И для меня это было знаменательном событием, поскольку я всегда рад шагам по сближению наших стран в сфере торговли, культуры и др.

Торговый дом имеет большие перспективы, потому что товарооборот всегда связан с информированностью покупателя, и тот вакуум, который, к сожалению, сформировался в Казахстане в отношении знаний о динамично развивающемся азербайджанском бизнесе, является барьером, и его необходимо преодолевать. Вчера я встретился с представителями азербайджанских компаний, ознакомился с их разработками в нефтехимии, банковском деле, и был приятно удивлен. Такие миссии, которые мы проводим, а также открытие торгового дома, направлены на развитие двусторонней торговли. И я считаю, что необходимо расширять сеть торговых домов. У нас есть торговой дом Азербайджана в Астане, а также определенное представительство в Актау. Я бы посоветовал азербайджанской стороне расширить присутствие в Алматы, потому что это все-таки бизнес-столица Казахстана.

- Расскажите о предпринимаемых мерах по привлечению азербайджанских инвесторов в Казахстан. Какие льготы и привилегии представляет Казахстан для иностранных инвесторов, учитывая наличие в Казахстане свободных экономических зон?

- Свободные экономические зоны (СЭЗ) - не единственный плюс Казахстана. В настоящее время более 1024 компаний в Казахстане действуют с азербайджанским капиталом. И эта цифра будет только расти.

У нас недавно была запущена Свободная экономическая зона для тюркоязычных государств, и мы однозначно хотели бы видеть присутствие Азербайджана в наших СЭЗ. Помимо этого, у нас есть такие инвестиционные контракты, которые предоставляют определенные инвестиционные субсидии, льготы для вывода капитала, по привлечению иностранной рабочей силы, а самое главное - освобождение от налогов в зависимости от сферы деятельности. Нас интересуют такие сферы, как машиностроение, электроника, химия, нефтехимия и другие, которые развивали бы в целом промышленность Казахстана.

- Средний коридор является одним из важных маршрутов в перевозке грузов с востока на запад. Как бы Вы оценили перспективы развития сотрудничества в рамках этого маршрута?

- Средний коридор важен для Казахстана и Азербайджана. Считаю, что необходимо предпринимать совместные усилия по развитию этого маршрута. Мы видели значительный рост в последнее время. Например, в прошлом году на 33% увеличились контейнерные перевозки по Среднему коридору. Контейнеризация позволила бы увеличить в разы использование этого коридора. Сейчас мы уперлись в определенные сложности, которые связаны с инфраструктурой, где-то проблемы c законодательной нормой, где-то мы не можем прийти к общему знаменателю по вопросам тарифообразования. Когда мы решим эти вопросы, то потенциал Среднего коридора увеличится в разы. Я считаю, что перспективы развития этого коридора очень велики, и нам необходимо предпринимать совместные усилия по развитию этого маршрута. Потребность в Среднем коридоре будет расти.

- Каких показателей планируется достичь в 2023 году во взаимных инвестициях и товарообороте? Какие новые области торгово-экономического сотрудничества поспособствуют их росту?

- Основная задача сегодняшней торгово-экономической миссии - раскрытие потенциала экспорта Казахстана. В целом, мы видим большие перспективы для наращивания торговли. Это третья подобная миссия за последние 5 лет. И каждый год у нас заключаются контракты. В этом году мы подпишем контрактов не менее чем на 30 млн долларов США. В действительности, это небольшая сумма. Мы провели кабинетный анализ внутри министерства и видим, что Казахстан может увеличить буквально с завтрашнего дня экспорт в Азербайджан порядка 125 видов переработанной продукции, что составляет более 200 млн долларов США. Считаю, что перспективы развития сотрудничества с Азербайджаном велики. Нам необходимо просто заполнять информационный вакуум между нашими странами и предоставлять льготные и выгодные условия для наших предпринимателей, чтобы они смогли строить свой бизнес.