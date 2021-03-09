Входящим в EnterpriseAzerbaijan.com стартапам предоставлены активы

В настоящее время проект находится на стадии прототипа и распознает 4 заболевания

Трем инновационным стартапам, входящим в портал EnterpriseAzerbaijan.com, в рамках программы по самозанятости Государственного агентства по занятости предоставлены активы. Соглашение о поддержке инновационных стартапов достигнуто в рамках сотрудничества между Центром анализа и коммуникаций экономических реформ (ЦАЭРК) Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Report в ЦАЭРК, представленный на портале EnterpriseAzerbaijan.com и одним из проектов, отвечающих требованиям программы по самозанятости является стартап Healwith. Данный стартап является мобильным приложением, который посредством искусственного интеллекта, только с помощью фотографий, определяет болезни растений и предлагает ряд методов их лечения. В настоящее время проект находится на стадии прототипа и распознает 4 заболевания. В ближайшее время в систему будут добавлены 32 заболевания и помещены в базу данных. HealWith в некотором смысле играет роль "карманного агронома", помогающий людям развивать свои хозяйства, сэкономив время и бюджет.

Следующий стартап Interno, получивший поддержку в рамках самозанятости представляет собой программу стажировки для студентов и выпускников в соответствии с их специальностями. Местные компании, проходя процедуру регистрации на платформе, размещают анонсы на стажировку (практику). Студенты и выпускники, подав заявку на интересующий их анонс, могут пройти соответствующую стажировку. Также в рамках этого проекта планируется проведение в будущем онлайн собеседований.

Помимо этих проектов, третий инновационный стартап Bonpini получил поддержку портала EnterpriseAzerbaijan.com и госагентства по занятости. Исходя из мировой практики, мы заметили, что люди пытаются экономить на ежемесячных арендных платах, разделив собственность, в которой они живут или работают, с другим арендатором. Так, проект Bonpini предоставляет такие услуги в онлайн режиме. Посредством данного решения пользователи платформы смогут легко найти интересующие их объекты, при этом, сэкономить на аренде неиспользуемой части нежилого или жилого помещения в соответствующих целях.

Отметим, что миссия портала EnterpriseAzerbaijan.com предоставлять иностранным и местным инвесторам информацию об инвестиционных проектах, стартапах и активах, о природных ресурсах и инвестиционных возможностях, а также способствовать развитию стартапов.