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    Veysəloğlu: Расследуется нападение на сотрудника компании и похищение 70 тыс. манатов

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Правоохранительные органы проводят расследование в связи с разбойным нападением на сотрудника Мингячевирского филиала компании Veysəloğlu".

    Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественностью Ильхам Мамедзаде.

    Он подтвердил факт разбойного нападения на сотрудника Мингячевирского филиала Эльвина Абдуллаева и похищения у него 70 тыс. манатов:

    "Нашему сотруднику была оказана первая медицинская помощь, после чего он был выписан. Мы обратились в правоохранительные органы. По факту ведется расследование".

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