Veysəloğlu: Расследуется нападение на сотрудника компании и похищение 70 тыс. манатов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Правоохранительные органы проводят расследование в связи с разбойным нападением на сотрудника Мингячевирского филиала компании Veysəloğlu".

Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественностью Ильхам Мамедзаде.

Он подтвердил факт разбойного нападения на сотрудника Мингячевирского филиала Эльвина Абдуллаева и похищения у него 70 тыс. манатов:

"Нашему сотруднику была оказана первая медицинская помощь, после чего он был выписан. Мы обратились в правоохранительные органы. По факту ведется расследование".