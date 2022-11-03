Veysaloglu оштрафован на более чем 700 тысяч манатов

Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики оштрафовала ООО Veysaloglu на 715 227 манатов

Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики оштрафовала ООО Veysaloglu на 715 227 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственную службу.

По информации, компания заняла доминирующее положение на оптовом рынке гречки, и, воспользовавшись этим, использовала ценовую дискриминацию. В результате розничные торговые точки имели ограниченные возможности конкуренции в сфере реализации этого продукта. На основании нарушения требований закона “Об антимонопольной деятельности” на Veysaloglu были наложены финансовые санкции.