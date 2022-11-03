О нас

Veysaloglu оштрафован на более чем 700 тысяч манатов

Veysaloglu оштрафован на более чем 700 тысяч манатов Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики оштрафовала ООО Veysaloglu на 715 227 манатов
Бизнес
3 ноября 2022 г. 10:16
Veysaloglu оштрафован на более чем 700 тысяч манатов

Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики оштрафовала ООО Veysaloglu на 715 227 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственную службу.

По информации, компания заняла доминирующее положение на оптовом рынке гречки, и, воспользовавшись этим, использовала ценовую дискриминацию. В результате розничные торговые точки имели ограниченные возможности конкуренции в сфере реализации этого продукта. На основании нарушения требований закона “Об антимонопольной деятельности” на Veysaloglu были наложены финансовые санкции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Veysəloğlu” 700 min manatdan çox cərimələnib

Самое важное

Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
2 ноября 2022 г. 17:48
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
2 ноября 2022 г. 14:37
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
1 ноября 2022 г. 23:17
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
1 ноября 2022 г. 23:11
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
1 ноября 2022 г. 23:07
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
1 ноября 2022 г. 22:58
Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
ВидеоРазоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
1 ноября 2022 г. 21:10
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
1 ноября 2022 г. 19:08
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
1 ноября 2022 г. 14:04
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
1 ноября 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi