Велосипеды в Азербайджане подорожали на 15%

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае этого года легковые автомобили в Азербайджане подорожали в годовом сравнении на 10,8%, запчасти для легковых автомобилей – 12,7%, велосипеды – на 15,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на индекс потребительских цен Госкомстата.

Отметим, что в аналогичном периоде 2016 года цены на легковые автомобили, запчасти к ним и велосипеды выросли на 17,3%, 14,1% и 69,4% соответственно.

Согласно статданным, в мае цены на легковые автомобили на изменились, а запчасти и велосипеды подорожали на 0,3% и 0,8% соответственно.