Великобритания внесла поправки в санкции против России

Лондон внес изменения в «Закон об экспорте» (санкции против России и Крыма) ради миссии «ЭкзоМарс-2020» — проекта по изучению Красной планеты.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", поправки внесены в раздел товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС.

Таким образом, при согласовании условий со статьей об антироссийских санкциях, России будут поставлять ряд компонентов, которые сейчас продавать Москве не разрешено.

«Уточняется, что продажа, импорт, поставка в Россию некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых устройствах, для заправки определенных спутников, либо же для проведения испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020», может быть осуществлена при условии предварительного согласования», — пишет в среду RT.

Например, Евросоюз вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020» еще в 2017 году. Поправки вынесены на рассмотрение британского парламента 9 сентября.

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