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Великобритания отменила субсидии на покупку дорогих электромобилей

Великобритания отменила субсидии на покупку дорогих электромобилей С 18 марта предоставляются гранты на подключаемые гибриды (PHEV) и батарейные электромобили (EV) в размере до 2500 фунт стерлингов
Бизнес
19 марта 2021 г. 17:22
Великобритания отменила субсидии на покупку дорогих электромобилей

Правительство Великобритании обновило схему субсидирования покупки электрифицированных транспортных средств. Теперь она нацелена на водителей, покупающих сравнительно недорогие электромобили (EV).

Как передает Report со ссылкой на energydigital, нововведение поможет большему количеству британцев пересесть на EV.

С 18 марта правительство Великобритании предоставляет гранты на подключаемые гибриды (PHEV) и батарейные электромобили (EV) в размере до 2500 фунт стерлингов при условии, что стоимость транспортных средств не превышает 35 000 фунт стерлингов.

«Это означает, что финансирование продлится дольше и будет доступно большему количеству водителей. Британцы, покупающие дорогие EV, в состоянии делать это без использования средств налогоплательщиков», — говорится в сообщении Министерства транспорта.

Модельный ряд EV стоимостью менее 35 000 фунт стерлингов с 2019 г. расширился почти на 50%. Более половины моделей, представленных в настоящее время на британском рынке, по-прежнему подпадают под программу субсидирования. В их число входят такие просторные семейные EV, как Hyundai Kona 39kWh и MG ZS EV. Однако на покупку таких электромобилей, как Tesla Model 3 (стоимость 42 500 фунт стерлингов) правительственные гранты выделяться не будут.

Как показывает статистика, правительственные меры, побуждающие людей переходить на электромобили, работают. Доля PHEV в общих продажах новых автомобилей составила в 2020 году почти 11%. В 2019 году этот показатель едва превышал 3%. Продажи аккумуляторных электромобилей за тот же период увеличились почти втрое.

Министр транспорта Рэйчел Маклин заявила, что хочет, чтобы как можно больше людей смогли пересесть на электромобили, поскольку Великобритания стремится сократить выбросы углерода.

«Растущий выбор новых PHEV и EV, растущий спрос со стороны покупателей и быстро растущее количество точек зарядки означает, что… мы переориентируем правительственные гранты на более доступные модели, — сказала министр. — По мере роста рынка мы будем корректировать программу субсидирования покупки EV».

Правительство также инвестирует более 15 млрд фунт стерлингов в альтернативный транспорт. В том числе 3 млрд фунт стерлингов на автобусы, 2 млрд фунт стерлингов на велоспорт, более 4 млрд фунт стерлингов на местный городской транспорт и 5 млрд фунт стерлингов на модернизацию железнодорожной сети.

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