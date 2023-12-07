Великобритания намерена увеличить инвестиции в Азербайджан

Великобритания планирует в ближайшие 30 лет увеличить инвестиции в Азербайджан.

Великобритания планирует в ближайшие 30 лет увеличить инвестиции в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал министр по вопросам экспорта Великобритании Лорд Малкольм Оффорд на 6-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией в Баку.

По его словам, на сегодняшний день Великобритания инвестировала в экономику Азербайджана 83 млрд долларов США.

Британский министр также отметил о заинтересованности своей страны в расширении связей с Азербайджаном в области технологий и кибербезопасности.

"Наши технологические компании приняли участие в саммитах астронавтики и инноваций, которые состоялись в этом году в Баку. В феврале мы планируем провести в Баку саммит по кибербезопасности и собрать там все стартапы, а также технологические компании", - сказал Оффорд.