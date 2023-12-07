О нас

Великобритания намерена увеличить инвестиции в Азербайджан

Великобритания намерена увеличить инвестиции в Азербайджан Великобритания планирует в ближайшие 30 лет увеличить инвестиции в Азербайджан.
Бизнес
7 декабря 2023 г. 11:11
Великобритания намерена увеличить инвестиции в Азербайджан

Великобритания планирует в ближайшие 30 лет увеличить инвестиции в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал министр по вопросам экспорта Великобритании Лорд Малкольм Оффорд на 6-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией в Баку.

По его словам, на сегодняшний день Великобритания инвестировала в экономику Азербайджана 83 млрд долларов США.

Британский министр также отметил о заинтересованности своей страны в расширении связей с Азербайджаном в области технологий и кибербезопасности.

"Наши технологические компании приняли участие в саммитах астронавтики и инноваций, которые состоялись в этом году в Баку. В феврале мы планируем провести в Баку саммит по кибербезопасности и собрать там все стартапы, а также технологические компании", - сказал Оффорд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK to increase investment in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Azərbaycana investisiya qoyuluşunu artıracaq

Самое читаемое

МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
30 ноября 2023 г. 17:22
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
1 декабря 2023 г. 01:54
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi