О нас
Аудио новости

Великобритания намерена укреплять бизнес-сотрудничество с Азербайджаном

Великобритания намерена укреплять бизнес-сотрудничество с Азербайджаном Азербайджан и Великобритания отмечают 30-летие своего прекрасного сотрудничества. Это были важные года, в том числе для Южного газового корридора, SOCAR и BP.
Бизнес
11 марта 2022 г. 19:46
Великобритания намерена укреплять бизнес-сотрудничество с Азербайджаном

Азербайджан и Великобритания отмечают 30-летие своего прекрасного сотрудничества. Это были важные годы, в том числе для Южного газового корридора, SOCAR и BP.

Как сообщает Report, об это заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон журналистам по случаю 30-летия установления дипотношений между странами.

Торговый посланник выразила надежду, что в будущем страны ждет еще много подобных проектов.

Баронесса Эмма Николсон отметила заинтересованность британской стороны в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в сфере бизнеса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Баку проходит заседание Госкомиссии по азербайджано-иранскому сотрудничеству
ФотоВ Баку проходит заседание Госкомиссии по азербайджано-иранскому сотрудничеству
11 марта 2022 г. 19:16
Nestle прекратит поставки в Россию кофе Nespresso
Nestle прекратит поставки в Россию кофе Nespresso
11 марта 2022 г. 18:53
Деловые круги США проявляют интерес к участию в восстановлении Карабаха
ФотоДеловые круги США проявляют интерес к участию в восстановлении Карабаха
11 марта 2022 г. 16:45
Великобритания приглашает Азербайджан наладить сотрудничество с местными компаниями
Великобритания приглашает Азербайджан наладить сотрудничество с местными компаниями
11 марта 2022 г. 16:34
Marriott International и сеть пиццерий Domino's Pizza прекратят инвестиции в РФ
Marriott International и сеть пиццерий Domino's Pizza прекратят инвестиции в РФ
11 марта 2022 г. 15:49
Промышленное производство Азербайджана выросло почти на 5%
Промышленное производство Азербайджана выросло почти на 5%
11 марта 2022 г. 12:29
Иностранные инвестиции в Грузию выросли в 2 раза
Иностранные инвестиции в Грузию выросли в 2 раза
11 марта 2022 г. 11:18
Компания Disney заявила об остановке деятельности в России
Компания Disney заявила об остановке деятельности в России
11 марта 2022 г. 07:26
Mars приостановила рекламу и инвестиции в России
Mars приостановила рекламу и инвестиции в России
11 марта 2022 г. 06:13
Эмма Николсон: Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Карабахе
ФотоЭмма Николсон: Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Карабахе
10 марта 2022 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi