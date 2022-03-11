Великобритания намерена укреплять бизнес-сотрудничество с Азербайджаном

Азербайджан и Великобритания отмечают 30-летие своего прекрасного сотрудничества. Это были важные годы, в том числе для Южного газового корридора, SOCAR и BP.
Как сообщает Report, об это заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон журналистам по случаю 30-летия установления дипотношений между странами.
Торговый посланник выразила надежду, что в будущем страны ждет еще много подобных проектов.
Баронесса Эмма Николсон отметила заинтересованность британской стороны в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в сфере бизнеса.