Великобритания намерена укреплять бизнес-сотрудничество с Азербайджаном

Азербайджан и Великобритания отмечают 30-летие своего прекрасного сотрудничества. Это были важные года, в том числе для Южного газового корридора, SOCAR и BP.

Азербайджан и Великобритания отмечают 30-летие своего прекрасного сотрудничества. Это были важные годы, в том числе для Южного газового корридора, SOCAR и BP.

Как сообщает Report, об это заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон журналистам по случаю 30-летия установления дипотношений между странами.

Торговый посланник выразила надежду, что в будущем страны ждет еще много подобных проектов.

Баронесса Эмма Николсон отметила заинтересованность британской стороны в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в сфере бизнеса.