Вели Гулиев: ИИ повысит производительность труда, создаст новые профессии и вызовы

Научно-техническая революция, созданная искусственным интеллектом, приведет к повышению производительности труда.

Научно-техническая революция, созданная искусственным интеллектом, приведет к повышению производительности труда.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Вели Гулиев на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

По его словам, расширение применения цифровизации и искусственного интеллекта, а также переход к "зеленой экономике" делает неизбежным появление новых профессий: "Это приводит к актуализации новых вызовов в области охраны труда. В то же время возрастут риски профессиональных заболеваний, в том числе появления новых видов болезней. В таких условиях необходимо создание новых механизмов регулирования и переформирование моделей рисков".