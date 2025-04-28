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Вели Гулиев: ИИ повысит производительность труда, создаст новые профессии и вызовы

Вели Гулиев: ИИ повысит производительность труда, создаст новые профессии и вызовы Научно-техническая революция, созданная искусственным интеллектом, приведет к повышению производительности труда.
Бизнес
28 апреля 2025 г. 17:32
Вели Гулиев: ИИ повысит производительность труда, создаст новые профессии и вызовы

Научно-техническая революция, созданная искусственным интеллектом, приведет к повышению производительности труда.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Вели Гулиев на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

По его словам, расширение применения цифровизации и искусственного интеллекта, а также переход к "зеленой экономике" делает неизбежным появление новых профессий: "Это приводит к актуализации новых вызовов в области охраны труда. В то же время возрастут риски профессиональных заболеваний, в том числе появления новых видов болезней. В таких условиях необходимо создание новых механизмов регулирования и переформирование моделей рисков".

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Версия на азербайджанском языке Vəli Quliyev: "Süni intellekt əmək məhsuldarlığını artıracaq, yeni peşələr və çağırışlar yaradacaq"

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