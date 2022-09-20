Ведущий экспортер томатов Азербайджана сократил свой уставный капитал на 4%

Ведущий экспортер томатов Азербайджана ООО “Агротерм" объявил о снижении уставного капитала с 24,712 млн манатов до 23,712 млн манатов, на 1 млн манатов или на 4,05%.

Ведущий экспортер томатов Азербайджана ООО “Агротерм" объявил о снижении уставного капитала с 24,712 млн манатов до 23,712 млн манатов, на 1 млн манатов или на 4,05%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Государственной налоговой службы при Министерстве экономики "Вергиляр".

Согласно отчету, кредиторы могут предъявить требования в течение месяца по телефону (055) 310-94-81.

Напомним, что ”Агротерм" был создан в 2017 году. В 2020 году компания получила разрешение Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) на экспорт томатов в Россию.