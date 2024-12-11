ВБ: Женщины недостаточно представлены на высокооплачиваемых должностях в Азербайджане

11:16

В Азербайджане женщины составляют лишь 17% занятых в сфере транспорта и складского хозяйства, 11% - в энергетике и 8% - в строительстве.

Как сообщает Report, об этом сказала главный специалист по операциям представительства Всемирного банка в Азербайджане Саида Багирли в Баку на мероприятии "Образцовое лидерство в сфере занятости и карьерного роста женщин в Азербайджане".

По ее словам, женщины занимают небольшую часть руководящих и технических должностей в этих секторах, что приводит к значительному гендерному разрыву в заработной плате: "Среднемесячная заработная плата женщин в Азербайджане примерно на 35% ниже, чем у мужчин. Для устранения этой разницы Азербайджан предпринял ряд шагов. В конце 2022 года Азербайджан, на основании аналитических материалов Всемирного банка, отменил гендерные правовые ограничения на занятость женщин. В 2023 году в стране также были сняты ограничения на работу женщин в ночное время".

Багирли подчеркнула, что Всемирный банк подготовил эти материалы на основании программы Консультационных услуг по гендерным вопросам, реализуемой в рамках Инструмента гибкой технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемого Европейским Союзом: "Профессиональная сегрегация остается постоянным вызовом в глобальном масштабе, и женщины недостаточно представлены на высокооплачиваемых должностях. Устранение этого - не только вопрос справедливости, но и экономических возможностей. Увеличение участия женщин в занятости может принести значительные экономические выгоды, повышая производительность, инновации и ВВП".