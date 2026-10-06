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    ВБ рекомендует Азербайджану сделать ставку на экспорт услуг для устойчивого роста экономики

    Бизнес
    • 06 октября, 2026
    • 12:00
    ВБ рекомендует Азербайджану сделать ставку на экспорт услуг для устойчивого роста экономики

    Азербайджану следует сосредоточиться на развитии и экспорте сферы услуг, а также на реализации институциональных преобразований для достижения стабильного экономического роста за пределами нефтяного сектора.

    Как передает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    "На данный момент показатели совокупной факторной производительности в ненефтяном секторе не позволяют в полной мере компенсировать естественное сокращение добычи в нефтегазовой отрасли. Тем не менее низкая исходная база предоставляет Азербайджану шанс оперативно изменить эту динамику при условии осуществления целенаправленных реформ", - заявил представитель ВБ.

    Согласно оценкам ВБ, основным локомотивом роста ненефтяной экономики в средне- и долгосрочной перспективе способен стать сектор услуг, который не зависит от логистических ограничений и отсутствия прямого доступа к открытому морю.

    "Чтобы привлечь инвесторов в сферу услуг и превратить страну в региональный центр, необходимо ослабить барьеры для привлечения капитала, либерализовать перемещение рабочей силы и обеспечить беспрепятственный доступ к трансграничным сервисам", - подчеркнул С. Л. Ги-Диби.

    Еще одним значимым сигналом для международного инвестиционного сообщества экономист считает активизацию процесса присоединения Азербайджана ко Всемирной торговой организации (ВТО), что даст возможность создать прозрачную и унифицированную регуляторную среду для зарубежных инвесторов. Что касается развития классической обрабатывающей промышленности, то, по мнению специалиста, оно связано с жесткой конкуренцией со стороны более масштабных региональных игроков, в связи с чем концентрация на сервисной экономике и укреплении внутренней конкурентоспособности представляется наиболее перспективным путем.

    Стив Лорис Ги-Диби Экспорт услуг Экономический рост Всемирный банк (ВБ) Всемирная торговая организация (ВТО)
    Dünya Bankı: Azərbaycan dayanıqlı iqtisadi artım üçün xidmət ixracına üstünlük verməlidir
    WB recommends Azerbaijan to focus on service exports for sustainable economic growth
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