ВБ рекомендует Азербайджану сделать ставку на экспорт услуг для устойчивого роста экономики

Азербайджану следует сосредоточиться на развитии и экспорте сферы услуг, а также на реализации институциональных преобразований для достижения стабильного экономического роста за пределами нефтяного сектора.

Как передает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

"На данный момент показатели совокупной факторной производительности в ненефтяном секторе не позволяют в полной мере компенсировать естественное сокращение добычи в нефтегазовой отрасли. Тем не менее низкая исходная база предоставляет Азербайджану шанс оперативно изменить эту динамику при условии осуществления целенаправленных реформ", - заявил представитель ВБ.

Согласно оценкам ВБ, основным локомотивом роста ненефтяной экономики в средне- и долгосрочной перспективе способен стать сектор услуг, который не зависит от логистических ограничений и отсутствия прямого доступа к открытому морю.

"Чтобы привлечь инвесторов в сферу услуг и превратить страну в региональный центр, необходимо ослабить барьеры для привлечения капитала, либерализовать перемещение рабочей силы и обеспечить беспрепятственный доступ к трансграничным сервисам", - подчеркнул С. Л. Ги-Диби.

Еще одним значимым сигналом для международного инвестиционного сообщества экономист считает активизацию процесса присоединения Азербайджана ко Всемирной торговой организации (ВТО), что даст возможность создать прозрачную и унифицированную регуляторную среду для зарубежных инвесторов. Что касается развития классической обрабатывающей промышленности, то, по мнению специалиста, оно связано с жесткой конкуренцией со стороны более масштабных региональных игроков, в связи с чем концентрация на сервисной экономике и укреплении внутренней конкурентоспособности представляется наиболее перспективным путем.