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ВБ подготовил рекомендации по повышению роли женщин в 2 госкомпаниях Азербайджана

ВБ подготовил рекомендации по повышению роли женщин в 2 госкомпаниях Азербайджана Всемирный банк провел исследование и подготовил рекомендации относительно роли женщин в ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ и ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт".
Бизнес
22 декабря 2023 г. 19:16
ВБ подготовил рекомендации по повышению роли женщин в 2 госкомпаниях Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) провел исследование и подготовил рекомендации относительно роли женщин в ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ и ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт".

Как сообщает Report, об этом сообщила координатор программы азербайджанского офиса ВБ Лейла Тагиева.

Тагиева отметила, что отношение обеих организаций к этому вопросу положительное, и проводится определенная работа по увеличению участия женщин.

"Мы изучили кадровую политику компаний в отношении женщин, ознакомились с рядом процедур и числом женщин-сотрудников. Мы также изучили процедуры найма, возможности развития карьеры и пр.”, - сказала она.

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Версия на английском языке WB prepares recommendations to increase women's role in 2 state-owned companies of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda 2 dövlət şirkətində qadınların rolunun artırılması üzrə tövsiyələr hazırlayıb

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