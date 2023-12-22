ВБ подготовил рекомендации по повышению роли женщин в 2 госкомпаниях Азербайджана

Всемирный банк провел исследование и подготовил рекомендации относительно роли женщин в ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ и ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт".

Всемирный банк (ВБ) провел исследование и подготовил рекомендации относительно роли женщин в ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ и ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт".

Как сообщает Report, об этом сообщила координатор программы азербайджанского офиса ВБ Лейла Тагиева.

Тагиева отметила, что отношение обеих организаций к этому вопросу положительное, и проводится определенная работа по увеличению участия женщин.

"Мы изучили кадровую политику компаний в отношении женщин, ознакомились с рядом процедур и числом женщин-сотрудников. Мы также изучили процедуры найма, возможности развития карьеры и пр.”, - сказала она.