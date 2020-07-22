ВБ пересмотрел прогнозы по росту бедности в Казахстане

По ожиданиям Всемирного банка, последствия пандемии и мер по ее сдерживанию окажутся суровыми

По предварительным оценкам Всемирного банка (ВБ), уровень бедности в Казахстане может вырасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3% до 12,7%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в докладе ВБ по республике "Преодоление кризиса".

"Кризис, по всей вероятности, скажется на росте уровня бедности, а также повлияет на увеличение неравенства в Казахстане. По предварительным оценкам, уровень бедности может увеличиться в 2020 году с прогнозируемых 8,3% до 12,7%. Это означает, что дополнительно 800 тыс. людей окажутся за чертой бедности", – говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

По ожиданиям Всемирного банка, последствия пандемии и мер по ее сдерживанию окажутся суровыми, особенно в отраслях, использующих труд работников низкой квалификации. Также, отмечается в докладе, пандемия COVID-19 отрицательно скажется на развитии человеческого капитала в Казахстане.



