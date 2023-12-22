ВБ оказывает поддержку в возможности женщинам работать в ранее запрещенных в Азербайджане сферах

Всемирный банк по запросу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана оказывает техническую помощь ведомству по возможности привлечения женщин к трудовой деятельности в сферах, ранее бывших под запретом для них.

Всемирный банк по запросу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана оказывает техническую помощь ведомству по возможности привлечения женщин к трудовой деятельности в сферах, ранее бывших под запретом для них.

Об этом Report сообщила главный помощник по операциям азербайджанского офиса Всемирного банка Вусала Асадова.

По ее словам, в советское время женщинам было запрещено работать в производствах с вредными и тяжелыми условиями труда: "Список запретных профессий состоял из 674 и был отражен в Трудовом кодексе. По мере развития технологий, было установлено, что эти профессии не представляют никакого риска для женщин. Выяснилось даже, что некоторых из таких профессий уже не существует. Всемирный банк оказал поддержку Министерству труда и социальной защиты населения помогли в пересмотре этого списка".

В.Асадова отметила, что после внесения дополнений в Трудовой кодекс в декабре прошлого года было выявлено всего 204 запрета, которые распространяются на беременных и женщин, имеющих детей в возрасте до 1 года.

"Эта поддержка осуществляется в рамках инструмента гибкой технической помощи Азербайджану (AZTAF) и направлена ​​на устранение пробелов в знаниях и навыках в запрещенных для женщин областях", - добавила представитель Всемирного банка.