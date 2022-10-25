ВБ назвал направления расширения преференциальной торговли между Турцией и Азербайджаном

Соглашение о преференциальной торговле (PTA) между Турцией и Азербайджаном наряду с увеличением доступа к рынку товаров, может охватить такие области, как поощрение инвестиций, создания рабочих мест, экономического роста и торговли услугами.

Соглашение о преференциальной торговле (PTA) между Турцией и Азербайджаном наряду с увеличением доступа к рынку товаров, может охватить такие области, как поощрение инвестиций, создания рабочих мест, экономического роста и торговли услугами.

Как передает Report со ссылкой на исследование Всемирного банка (ВБ), расширенное соглашение может также охватывать товары, которые Азербайджан производит и/или экспортирует в другие страны, в том числе продукты переработки.

«Кроме того, более расширенное PTA может выходить за рамки тарифов и охватывать положения, касающиеся торговли услугами, инвестиций, прав интеллектуальной собственности и внутреннего регулирования, которые в настоящее время не охватываются соглашением», - отмечает ВБ.

Банк напоминает, что соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном, которое было подписано 25 февраля 2020 года, предусматривает снижение тарифов на очень ограниченное количество товаров. Соглашение вступило в силу в марте 2021 года.

Соглашение предусматривает взаимное снижение таможенных пошлин на импорт относительно небольшого количества преимущественно сельскохозяйственной и пищевой продукции. Турция обеспечивает в основном беспошлинный доступ к рынку примерно 15 товаров, произведенных в Азербайджане, включая некоторые сорта сыра, виноград, сливу, хурму, черный чай, помидоры, огурцы, продукты переработки фруктов, яблочный сок и вино. В некоторых случаях на экспорт этих товаров распространяется годовая квота.

В свою очередь, Азербайджан предоставляет беспошлинный доступ на рынок примерно 15 турецким товарам, включая плавленый сыр, семечки подсолнуха, жевательную резинку, шоколадные изделия, пищевые продукты, печенье и помидоры. Весь этот экспорт регулируется ежегодными квотами.