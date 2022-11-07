ВБ назвал дату публикации первого отчета по исследованию делового климата

Спустя чуть более года после прекращения публикации отчетов о простоте ведения бизнеса (Doing Business) Всемирный банк (ВБ) планирует запустить новую систему для оценки делового климата в различных странах и первый отчет нового проекта "Благоприятная для

Спустя чуть более года после прекращения публикации отчетов о простоте ведения бизнеса (Doing Business) Всемирный банк (ВБ) планирует запустить новую систему для оценки делового климата в различных странах и первый отчет нового проекта "Благоприятная для бизнеса среда" (BEE) будет опубликован в апреле 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на The Financial Express, публикация отчетов о простоте ведения бизнеса была остановлена ​​в сентябре 2021 года.

Новый отчет BEE будет иметь ограниченный охват - только 40-50 стран в своем первом издании, сообщил FE представитель Всемирного банка в Вашингтоне. "Второй отчет добавит такое же количество стран, как и третий отчет, достигнув 120-150 стран в будущем", — сказала она.

В последнем отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2020 год было ранжировано 190 стран по таким показателям, как простота открытия и закрытия бизнеса, получение разрешений на строительство, стоимость и время, необходимое для подключения к электричеству, регистрация собственности, количество документов и средняя стоимость контейнеров для экспортных и импортных поставок и обеспечение выполнения контрактов.

"Постепенное увеличение охвата стран (в новом отчете) будет сопровождаться уточнением методологии в соответствии с улучшениями в новом проекте оценки", — сказал представитель.

ВБ провел "активный процесс консультаций с заинтересованными сторонами" по предварительной концептуальной записке для BEE в феврале-марте 2022 года. По словам представителя, было получено более 2000 комментариев от 410 поставщиков отзывов, включая правительства доноров и клиентов, гражданское общество, организации частного сектора и академическое сообщество.

"Мы разработали концептуальную записку для нового отчета, основываясь на этих отзывах и предыдущих оценках отчета Doing Business, включая внутренние аудиты, обзор внешней комиссии и отчет IEG (группы независимой оценки)", — добавила она.

Впоследствии эта концептуальная записка прошла проверку в масштабах всего Банка и согласование с руководством в период с апреля по июнь этого года. "Мы планируем начать сбор данных (для нового отчета BEE) в начале 2023 года", — сказал представитель.

Новая система будет гораздо шире по своему охвату, так как предполагает количественную оценку бизнес-среды для развития частного сектора, а не только малых и средних фирм. Основное внимание будет уделяться нормативно-правовой базе и предоставлению государственных услуг на микроэкономическом уровне с использованием не только де-юре информации о законах и правилах, но и де-факто измерений, отражающих практическое применение. База данных Enterprise Surveys окажется очень полезной в этом отношении. Согласно предварительному концептуальному документу, еще предстоит решить, как эти показатели будут сгруппированы для получения совокупных баллов по экономике или теме.

Напомним, что Азербайджан стал одной из 4 стран, из-за которых Всемирный банк решил прекратить дальнейший выпуск отчета Doing Business. Причем, если в случае с Китаем и Саудовской Аравией рейтинги завышались, рейтинг Азербайджана оказался заниженным из-за предвзятого отношения авторов отчетов за 2018 и 2020 годы. Об этом говорилось в заявлении ВБ.

"Внутренний аудит" данных по Азербайджану подтвердили точность о подавляющем большинстве реформ в отчете. Тем не менее по трем пунктам реформы были "заморожены" или не учтены в окончательной версии Doing Business 2020. Изменения снизили рейтинг Азербайджана почти на два балла, в итоге выведя страну из списка тех, кто показал наилучшие показатели по улучшению бизнес и инвестклимата.

В методологию были также в последний момент внесены изменения с акцентом "на защиту миноритарных инвесторов" (PMI), что еще больше ухудшило оценку Азербайджана, наравне с рядом других стран, говорилось в заявлении.