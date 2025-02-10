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ВБ: Азербайджану важно интегрировать ненефтегазовые сектора в мировой рынок

ВБ: Азербайджану важно интегрировать ненефтегазовые сектора в мировой рынок Азербайджану необходимо активнее интегрировать ненефтегазовые отрасли в мировую экономику.
Бизнес
10 февраля 2025 г. 12:48
ВБ: Азербайджану важно интегрировать ненефтегазовые сектора в мировой рынок

Азербайджану необходимо активнее интегрировать ненефтегазовые отрасли в мировую экономику.

Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Ивайло Изворски на презентации ежегодного глобального отчета ВБ «Доклад о мировом развитии – 2024» (WDR).

По словам И. Изворски, Азербайджан уже занял прочные позиции на мировом рынке благодаря своему энергетическому сектору.

«Страна является признанным глобальным игроком, наращивает экспорт природного газа в Европейский союз, обладает передовыми технологиями бурения, развитой инфраструктурой для соединения рынков и мощными перерабатывающими предприятиями.

Как достичь такого же уровня развития в других секторах? Как обеспечить их интеграцию в глобальный рынок и добиться успеха, сопоставимого с нефтегазовым сектором? Я убежден, что ключ к этому – активное участие в мировой экономике. Если интеграция с соседними странами ограничена, необходимо расширять горизонты, выходя на глобальный рынок и открываясь миру», - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Azərbaycan qeyri-neft-qaz sektorunu dünya bazarına inteqrasiya etməlidir

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