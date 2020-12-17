ВБ: Азербайджан входит в ТОП-10 реформаторских стран

Всемирный банк обнародовал результаты независимого исследования, проведенного внутренним аудитом банка в связи с информационными несоответствиями, зафиксированными в отчете Doing Business

Всемирный банк (ВБ) обнародовал результаты независимого исследования, проведенного внутренним аудитом банка в связи с информационными несоответствиями, зафиксированными в отчете Doing Business.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

Согласно информации, в результате проведенного независимого исследования позиции Азербайджана в отчете Doing Business 2020 улучшились на 6 ступеней, наша страна вновь вошла в "десятку самых реформаторских стран" мира.

Напомним, что в пресс-релизе, опубликованном ВБ 27 августа 2020 года, было отмечено, что в процессе обработки информации о ряде стран - членов банка в отчете Doing Business были выявлены расхождения, в связи с чем будет проведено независимое расследование для определения характера этих расхождений.

В пресс-релизе Всемирного банка от 16 декабря 2020 года отмечается, что структурами внутреннего аудита банка была проведена детальная диагностика данных за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годы, еще раз пересмотрено их соответствие, в результате обновлены данные по показателям стран.

В результате соответствующих исследований выяснилось, что проведенные в Азербайджане реформы по трем направлениям (по индикаторам “подключение к сетям электроснабжения“,” исполнение контрактов“, "пограничная торговля“) в отчете Doing Business 2020 были оценены на меньшее количество баллов.

Соответствующая диагностическая оценка охватила 4 страны - Азербайджан, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Отметим, что после соответствующих корректировок в отчете Doing Business 2020 рейтинг Азербайджана был увеличен с 76,7 до 78,5 балла. Таким образом, позиция страны в мировом рейтинге выросла с 34 до 28 из 191 страны. В результате продвижения этой позиции Азербайджан был вновь оценен Всемирным банком как “одна из десяти самых реформаторских стран мира”. Напомним, что в отчете Doing Business 2019 Азербайджан также входил в первую десятку в этой категории.

Подробная информация об обновлении рейтинга Азербайджана по 3 показателям в отчете Doing Business:

1. По индикатору "подключение к сетям электроснабжения"

С помощью этого показателя оцениваются реформы в области заявок на подключение к сетям электроснабжения, договоров с энергопредприятиями, все необходимые проверки и разрешения со стороны электрораспределительных компаний и других агентств, а также работы по подключению. В отчете указано, что количество процедур по подключению к электричеству сократилось до 5, а срок - до 32 дней. Ранее в отчете эти показатели составляли 7 и 41 день соответственно.

2. По индикатору исполнения контрактов

С помощью "индекса качества правовых процессов" определяется, применяет ли страна лучшие практики в судебной системе в следующих четырех областях: судебная структура и процессы, управление судебными процессами, автоматизированная судебная система и альтернативное разрешение споров. В результате проведенных диагностических проверок по соответствующему суб-индикатору показатель Азербайджана был увеличен с 6,5 до 10,5 баллов.

3. По индикатору "пограничной торговли"

Doing Business оценивает время и затраты, связанные с процессом экспорта и импорта товаров. В результате исследований, проведенных аудиторской группой, было установлено, что показатель по суб-индикаторам “время, затраченное на экспорт: пограничные процедуры (часы)” составляет 12 часов, “время, затраченное на импорт: пограничные процедуры (часы)” – 4 часа, “время, затраченное на экспорт: процедуры оформления документации (часы)” - 28,5 часа, “время, затраченное на импорт: процедуры оформления документации (часы)” - 26 часов по субиндикатору, “сумма, затраченная на экспорт: процедуры оформления документации (в долларах США)” - 150 долларов США.

Отметим, что показатели по соответствующим субиндикаторам ранее оценивались в отчете как 17, 14, 33, 33 часа и 250 долларов США.

Таким образом, новая оценка, проведенная Всемирным банком, еще раз подтвердила проведение в стране важных реформ по декларированию импорта, упрощению экспортной таможенной документации в процедурах “пограничной торговли”.