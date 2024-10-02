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ВБ: Азербайджан обладает значительным потенциалом для успешного перехода к "зеленой экономике"

ВБ: Азербайджан обладает значительным потенциалом для успешного перехода к "зеленой экономике" Азербайджан обладает значительным потенциалом для успешного перехода к "зеленой экономике".
Бизнес
2 октября 2024 г. 11:46
ВБ: Азербайджан обладает значительным потенциалом для успешного перехода к зеленой экономике

Азербайджан обладает значительным потенциалом для успешного перехода к "зеленой экономике".

Как сообщает Report, об этом сказала менеджер представительства Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер на панели в рамках Бакинской климатической недели.

"На сегодняшний день здоровье человека является одним из ключевых вопросов, поскольку наблюдается рост смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе и в Азербайджане. Также важно уделять внимание гендерному равенству. В производственном секторе страны число мужчин преобладает над числом женщин, что требует корректировки для успешного перехода к устойчивому развитию", - сказала она.

Столлмейстер отметила, что Всемирный банк поддерживает программу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, направленную на создание новых рабочих мест, в том числе "зеленых рабочих мест". Такой подход поможет развитию человеческого капитала и ускорит переход к экологически устойчивой экономике, добавила она.

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Версия на английском языке WB: Azerbaijan has significant potential for successful transition to green economy
Версия на азербайджанском языке Steffi Stallmeister: "Yaşıl keçid" Azərbaycan üçün böyük imkanlar yaradır"

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