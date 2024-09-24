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ВБ: Азербайджан неизбежно столкнется с последствиями изменения климата

ВБ: Азербайджан неизбежно столкнется с последствиями изменения климата Азербайджан неизбежно столкнется с последствиями изменения климата.
Бизнес
24 сентября 2024 г. 11:49
ВБ: Азербайджан неизбежно столкнется с последствиями изменения климата

Азербайджан неизбежно столкнется с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер представительства Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой (AmCham Azerbaijan) в Баку.

По ее словам, проблема повышения температуры, засухи, наводнений и других изменений климата уже наблюдается в глобальном масштабе и затронет Азербайджан, в котором 70% водных ресурсов формируются за счет вод трансграничных рек.

Она отметила, что другие страны региона также сталкиваются с аналогичными проблемами и уже планируют создание соответствующей инфраструктуры, в том числе водохранилищ.

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Версия на английском языке World Bank: Azerbaijan will inevitably face consequences of climate change
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı rəsmisi: "İqlim dəyişikliyi Azərbaycana da mənfi təsir edəcək"

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