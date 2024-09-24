ВБ: Азербайджан неизбежно столкнется с последствиями изменения климата

Азербайджан неизбежно столкнется с последствиями изменения климата.

Азербайджан неизбежно столкнется с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер представительства Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой (AmCham Azerbaijan) в Баку.

По ее словам, проблема повышения температуры, засухи, наводнений и других изменений климата уже наблюдается в глобальном масштабе и затронет Азербайджан, в котором 70% водных ресурсов формируются за счет вод трансграничных рек.

Она отметила, что другие страны региона также сталкиваются с аналогичными проблемами и уже планируют создание соответствующей инфраструктуры, в том числе водохранилищ.