Василе Соаре: Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил $700 млн

Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил 700 млн долларов.

Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил 700 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал румынский посол в Азербайджане Василе Соаре на приеме по случаю Национального дня Румынии в Баку.

Посол отметил, что Румыния и Азербайджан успешно работают над реализацией важных проектов, способствующих обеспечению энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.

"Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия сотрудничают в реализации проекта поставок зеленой энергии с азербайджанского шельфа Каспийского моря через Черное море в Констанцу. С 1 апреля 2023 года реализуется первый контракт на поставку 1 млрд кубометров природного газа из Азербайджана в Румынию. Также имеется проект по транспортировке сжиженного природного газа из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию", - сказал он.