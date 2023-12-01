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Василе Соаре: Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил $700 млн

Василе Соаре: Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил $700 млн Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил 700 млн долларов.
Бизнес
1 декабря 2023 г. 20:13
Василе Соаре: Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил $700 млн

Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил 700 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал румынский посол в Азербайджане Василе Соаре на приеме по случаю Национального дня Румынии в Баку.

Посол отметил, что Румыния и Азербайджан успешно работают над реализацией важных проектов, способствующих обеспечению энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.

"Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия сотрудничают в реализации проекта поставок зеленой энергии с азербайджанского шельфа Каспийского моря через Черное море в Констанцу. С 1 апреля 2023 года реализуется первый контракт на поставку 1 млрд кубометров природного газа из Азербайджана в Румынию. Также имеется проект по транспортировке сжиженного природного газа из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию", - сказал он.

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Версия на английском языке Vasile Soare: Trade turnover between Romania and Azerbaijan reaches $700 million
Версия на азербайджанском языке Vasile Soare: "Rumıniya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 700 milyon dollar təşkil edib"

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