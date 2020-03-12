​Валютные резервы ЦБ Турции сократились

На прошлой неделе валютные резервы Центрального банка Турции сократились на 990 млн долларов США или 0,9% и составили 106,835 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в отчете учреждения.

По данным, из этого объема на золотые резервы пришлось 31,695 млрд долларов США, что на 1,284 млрд долларов США или 4,2% больше показателя неделей ранее.

Запасы, хранящиеся в различных ведущих валютах, за отчетный период сократились на 2,274 млрд долларов США или 2,9% и составили 75,14 млрд долларов США.